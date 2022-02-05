Вукоевич: «Нас не устраивает, что много ошибок в передачах и отсутствует автоматизм»

Огнен Вукоевич / Фото - ФК Динамо Киев

Огнен Вукоевич, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, поделился мыслями после ничьей в контрольном матче против «Левски» (1:1).

Не было хороших передач с фланга, забеганий, ситуаций численного преимущества, выходов 2 в 1, 3 в 2. Команде нужно восстановиться, хорошо проанализировать ошибки, которые мы допускали в обороне. Это все сказалось на результате. Но ничего, двигаемся дальше. Подготовка продолжается.

Как я уже говорил, у каждого игрока есть шанс, мы смотрим, как каждый себя проявляет. У нас большая ротация. Каждый футболист должен доказывать себе и команде свой уровень в каждой игре.

Каждая команда против «Динамо» Киев бьется не на живот, а на смерть, даже в товарищеских играх. Для них это уровень – сыграть с таким клубом, как «Динамо». Все команды, выход на поле против «Динамо», стараются, выкладываются на сто процентов. Для нас это хорошо. Нам нужна такая нагрузка. Главное, чтобы не было никаких травм.

Сегодня Шапаренко получил болезненный удар, надеемся все там в порядке. Самое главное – без травм. Хорошо, что команда получает физическую нагрузку и проводит товарищескую игру с уровнем сопротивления как в официальном матче.