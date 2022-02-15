Вукоевич объяснил, почему Цыганкова заменили сразу после гола со штрафного

Огнен Вукоевич / Фото - ФК Динамо Киев

Огнен Вукоевич, ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу, объяснил, почему команда начала тренировку сразу после спарринга с «Кайратом» (4:0). Также специалист прокомментировал замену Виктора Цыганкова после результативного штрафного.

До чемпионата осталось 10 дней, поэтому хочется, чтобы каждый футболист был в игровом тонусе. Тренировочная программа у нас тяжелая, но ближе к возобновлению чемпионата будем делать акцент на тактические упражнения и автоматизм игры, которые требует Луческу.

Сегодня в игре было видно, что задачи выполнялись. Утром у нас была теория, посвященная ошибкам на сборах, чтобы они не повторялись, а наши лучшие качества – усиливались. Сегодня было много моментов и голов. Так что мы остались довольны игрой.

Мистер спрашивал у Цыганкова, будет ли он выполнять штрафной. Витя пробил и забил очень красивый гол. После этого его заменили. Как я уже сказал, впереди у нас еще 10 дней подготовки, и мы будем еще больше внимания уделять стандартам. У нас много игроков, которые могут их исполнять, и мы можем использовать эти сильные стороны в чемпионате.

Пять спаррингов за 10 дней? Мистер хочет, чтобы все игроки у нас были в тонусе. Чтобы, в случае травм или болезней в команде, каждый был готов в любой момент выйти на поле.

Сегодня Попов вернулся на поле после травмы, вышел на пять минут. Сыграли молодые футболисты, в том числе из команды U19, выступающей в Юношеской лиге UEFA. Их готовность тоже важна для нас, есть моменты, которые нужно улучшать. Поэтому Луческу требует много матчей. Тренировка – это одно, а игра – совсем другое.