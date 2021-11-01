«Вулверхэмптон» - «Эвертон»: прогноз на матч чемпионата Англии

Смогут ли «Волки» заработать очки на домашней арене?

Прогноз

Предматчевые факты о командах:

«Волки» пропустили мяч в свои ворота в семи из девяти игр Премьер-лиги, но забили в пяти из шести последних.

В этом сезоне «Эвертон» пропустили голы в девяти из одиннадцати соревновательных игр.

В этом сезоне «Волки» забили пять мячей со стандартных положений, а «Эвертон» пропустил шесть мячей со стандартных положений.

«Волкам» не удалось заполучить четвертую победу подряд из-за позднего пенальти на «Элланд Роуд» на прошлых выходных, но команда Бруно Лаге в последнее время выглядела впечатляюще, и они могут вернуться к победе, когда будут принимать «Эвертон» сегодня вечером.

Правление Лаге в «Молинью» началось не лучшим образом, поскольку они проиграли свои первые три игры Премьер-лиги, несмотря на то, что, возможно, были лучшей командой в каждом из этих противостояний. Тем не менее, они хорошо восстановились, проиграв лишь одну из своих пяти игр в лиге с тех пор.

Для «Эвертона» сезон прошел в противоположном ключе: все началось с трех побед и ничьей, а затем поражения, включая провальную игру дома с «Уотфордом» на прошлых выходных.

«Ириски» вели тот матч со счетом 2:1 за 15 минут до конца матча, но каким-то образом сумели пропустить четыре гола за последние 12 минут, проиграв 5:2 соперникам, которые вылетали в предсезонный период. Сейчас они выиграли только одну из своих последних пяти игр в лиге, и это было против «Норвича».

«Волки» будут большим испытанием, но их защита далеко не так прочна, как при Нуно Эспириту Санто. В этом сезоне они пропустили в семи из девяти матчей лиги, хотя они также забивали в пяти из шести последних игр.

Между тем «Эвертон» пропустил в девяти из своих 11 соревновательных матчей в этом сезоне, и, опять же, один из этих «чистых» матчей пришелся на «Норвич», которые забили всего дважды в этом сезоне. Обе команды забивали в четырех из шести последних личных встреч.

«Волки» выглядят более уверено перед матчем с «Эвертоном». Но у обеих команд есть проблемы с обороной и неплохая статистика по забитым мячам. «Вулверхэмптон» должны сегодня заработать свои 3 очка, но предлагаем вам заиграть ставку «обе забьют – да» с коэффициентом 1.95.