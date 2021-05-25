«Вулверхэмптон» назначит экс-тренера «Бенфики»

Лаже будет работать в АПЛ

Фото: Record.pt

«Вулверхэмптон» нашел замену главному тренеру Нуну Эшпириту Санту.

В ближайшее время команду возглавит еще один португалец Бруну Лаже. Ранее он работал с «Бенфикой».

Как сообщает Sky Sports, между сторонами уже завершились переговоры. Контракт уже подписан.

Лаже уже работал в Англии, но в качестве помощника тренера. Он был в штабе Карлуша Карвальяла в «Суонси» и «Шеффилд Уэнсдей».