«Брага» выиграла Кубок Португалии, обыграв в финале «Бенфику»
«Вулверхэмптон» назначит экс-тренера «Бенфики»
Лаже будет работать в АПЛ
13:25
Фото: Record.pt
«Вулверхэмптон» нашел замену главному тренеру Нуну Эшпириту Санту.
В ближайшее время команду возглавит еще один португалец Бруну Лаже. Ранее он работал с «Бенфикой».
Как сообщает Sky Sports, между сторонами уже завершились переговоры. Контракт уже подписан.
Лаже уже работал в Англии, но в качестве помощника тренера. Он был в штабе Карлуша Карвальяла в «Суонси» и «Шеффилд Уэнсдей».
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