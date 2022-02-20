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«Вулверхэмптон» одолел «Лестер» и приблизился к зоне Лиги чемпионов

«Волки» сумели дважды выйти вперед
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:23
«Вулверхэмптон» одолел «Лестер» и приблизился к зоне Лиги чемпионов
Фото - Вулверхэмптон

В 26-м туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» дома переиграл «Лестер».

В первом тайме команды обменялись голами в начале и конце 45-минутки. Рубен Невеш счет открыл, а Лукман – сравнял.

После перерыва сильнее оказались «волки». Поденсе вновь вывел свою команду вперед. Его гол оказался победным.

«Вулверхэмптон» на два очка приблизился к пятому «Вест Хэму» турнирной таблицы. У «волков» есть два матча в запасе. «Лестер» возглавляет нижнюю десятку.

АПЛ, 26 тур

«Вулверхэмптон» – «Лестер» 2:1

Голы: Рубен Невеш, 9, Поденсе, 66 – Лукман, 41

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури (Марсал, 88), Дендонкер, Моутинью (Хван Хи Чхан, 58), Рубен Невеш, Поденсе (Нету, 81), Хименес.

«Лестер»: Шмейхель, Рикарду Перейра, Амарти, Сеюнджю, Томас, Ндиди (Мэддисон, 74), Тилеманс, Дьюзбери-Холл, Олбрайтон, Дака (Ихеаначо, 73), Лукман.

Предупреждения: Аит-Нури, Поденсе, Дендонкер, Рубен Невеш – Сеюнджю, Олбрайтон, Лукман, Рукарду Перейра
Сергей Стаднюк
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