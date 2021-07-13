«Вулверхэмптон» отпустил голкипера в «Рому»

Патрисиу сменит клуб

Фото: BBC

«Вулверхэмптон» отпустил голкипера Руи Патрисиу.

Португальский страж ворот перейдет в «Рому». Сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

«Волки» уже нашли замену. Ею станет голкипер «Порту» Жозе Са. За него заплатят почти 7 миллионов евро.

Патрисиу уже согласовал контракт с «Ромой». О сделке объявят в ближайшее время.

Патрисиу также играл в Португалии за «Спортинг».