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«Вулверхэмптон» отпустил голкипера в «Рому»
Патрисиу сменит клуб
16:28
Фото: BBC
«Вулверхэмптон» отпустил голкипера Руи Патрисиу.
Португальский страж ворот перейдет в «Рому». Сумма трансфера составит 12 миллионов евро.
«Волки» уже нашли замену. Ею станет голкипер «Порту» Жозе Са. За него заплатят почти 7 миллионов евро.
Патрисиу уже согласовал контракт с «Ромой». О сделке объявят в ближайшее время.
Патрисиу также играл в Португалии за «Спортинг».
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