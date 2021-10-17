Ибрагимович обратился к Фьюри перед третьим боем против Уайлдера
«Вы ходите, а я летаю». Ибрагимович вернулся в строй после травмы ахилла
«Милан» обыграл «Верону» в матче 8-го тура Серии А
17 октября 12:39
Златан Ибрагимович / фото - Getty Images
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернулся после травмы ахилла. Матч 8-го тура чемпионата Италии, в котором «россонери» добыли сложную победу над «Вероной» (3:2), стал первым для форварда после повреждения.
В своем Instagram швед опубликовал новый пост, в котором написал:
«Вы ходите, а я летаю».
Ибрагимович провел на поле 13 минут и не отличился результативными действиями.
Напомним, главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча с «Вероной».
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