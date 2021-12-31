«Вы команду подвели!» – Притула вспомнил, как его перепутали с Милевским
Известный телеведущий и блогер Сергей Притула рассказал в эфире YouTube-канала «Пряма червона» о забавном случае после матча сборной Украины против Казахстана в период выступлений Артема Милевского в составе «сине-желтых».
У меня есть фото, где мы с Милевским очень похожи даже прически. У нас был матч, где мы едва у Казахов 2-1 выбороли. На стадионе «Динамо» был матч.
А мне перед этим Adidas как раз подгон сделали – весь набор формы – футболка, шорты, гетры. И я зашел сверху на Костельной в ресторанчик, пока ждал такси.
Я захожу и вижу, как все замерли. И слышу из разных уголков – Милевский. А я еще лохматым и небритым был. Думаю – ну ладно, чего уж там.
Допиваю кофе и собираюсь выходить. Слышу громкий разговор двух мужиков: «Да, я ему скажу!». Один из них подходит и говорит мне: «Вы сегодня команду подвели».
А я ему отвечаю «Да ну я не Милевский и не футболист. Я даже не Артем – я Сергей».
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