«Вы команду подвели!» – Притула вспомнил, как его перепутали с Милевским

Сергей Притула / Фото - Prykarpattya.com

Известный телеведущий и блогер Сергей Притула рассказал в эфире YouTube-канала «Пряма червона» о забавном случае после матча сборной Украины против Казахстана в период выступлений Артема Милевского в составе «сине-желтых».

А мне перед этим Adidas как раз подгон сделали – весь набор формы – футболка, шорты, гетры. И я зашел сверху на Костельной в ресторанчик, пока ждал такси.

Я захожу и вижу, как все замерли. И слышу из разных уголков – Милевский. А я еще лохматым и небритым был. Думаю – ну ладно, чего уж там.

Допиваю кофе и собираюсь выходить. Слышу громкий разговор двух мужиков: «Да, я ему скажу!». Один из них подходит и говорит мне: «Вы сегодня команду подвели».

А я ему отвечаю «Да ну я не Милевский и не футболист. Я даже не Артем – я Сергей».