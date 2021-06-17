Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
Вы такое уже видели? Максимально странное упражнение игроков сборной Северной Македонии перед встречей с Украиной
Матч начнется совсем скоро
Фото: UEFA
Игроки сборной Северной Македонии готовятся к матчу против Украины во 2-м туре Евро-2020.
Посмотрите на это интересное и довольно забавное упражнение.
North Macedonia training, cone race edition @ffmmkd | #EURO2020 pic.twitter.com/wuJjTk3EaP— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021
Матч Украина – Северная Македония начнется в 16:00.
Видео трансляция матча Украина – Северная Македония
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