«Вы только разговариваете на телике, а хоть раз в жизни в футбол играли?». Защитник «Динамо» обиделся на критику журналистов

Денис Попов / Фото: Футбол 24

Защитник «Динамо» Денис Попов высказался о критике журналистов в свой адрес.

– Да, конечно, было. Рассказывать нет смысла. Было, но слава богу, что я не сделал. Меня люди направили тоже.

- За что?

– Тебе в лицо улыбаются, поздравляют, а потом сидят в студиях и тебя пылесосят, как только можно. Мне хотелось в тот момент порвать просто, злость была.

Но потом остываешь, думаешь – ну кто ты такой? Сидишь, разговариваешь только на телике – вот и вся твоя работа. Какие-то инсайды там максимум. А ты в футбол играл вообще в жизни своей? Ты вообще проходил что-то, что сидишь рассказываешь, какой футболист, что и как. Это ненормально.

Ты можешь по делу критиковать. Если по делу критикуешь – вопросов нет. Но когда от балды, лишь бы что-то ляпнуть, набрать себе подписчиков или просмотров – это уже не то.