Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСегодня сборная Украины начнет выступления на Евро-2022
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (1 событие из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Брайтон - Челси 1:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Вы только разговариваете на телике, а хоть раз в жизни в футбол играли?». Защитник «Динамо» обиделся на критику журналистов

Попов считает, что оценка игры должна быть правдивой
Футбол Украинская Премьер-лига
11:51
«Вы только разговариваете на телике, а хоть раз в жизни в футбол играли?». Защитник «Динамо» обиделся на критику журналистов
Денис Попов / Фото: Футбол 24

Защитник «Динамо» Денис Попов высказался о критике журналистов в свой адрес.

- У тебя был такой момент, как у Селезнева, когда ты хотел позвонить кому-то и объяснить, что кто-то сделал неправильно?

– Да, конечно, было. Рассказывать нет смысла. Было, но слава богу, что я не сделал. Меня люди направили тоже.

- За что?

– Тебе в лицо улыбаются, поздравляют, а потом сидят в студиях и тебя пылесосят, как только можно. Мне хотелось в тот момент порвать просто, злость была.

Но потом остываешь, думаешь – ну кто ты такой? Сидишь, разговариваешь только на телике – вот и вся твоя работа. Какие-то инсайды там максимум. А ты в футбол играл вообще в жизни своей? Ты вообще проходил что-то, что сидишь рассказываешь, какой футболист, что и как. Это ненормально.

Ты можешь по делу критиковать. Если по делу критикуешь – вопросов нет. Но когда от балды, лишь бы что-то ляпнуть, набрать себе подписчиков или просмотров – это уже не то.

Ранее Попов заявил, что решать конфликты с журналистами нужно силой.

Источник: pressing Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Динамо Киев Денис Попов

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
19 января 2022г. 17:08
Попова стало забагато. Багато говорить. Йому би краще помовкувати та грати. А то росте новий Селя
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Защитник «Динамо»: «Если бы не все эти подножки, я был бы наравне с Миколенко»
Защитник «Динамо»: «Если бы не все эти подножки, я был бы наравне с Миколенко»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:58
Левый защитник «Динамо» заявил, что рад переходу Миколенко в «Эвертон»
Левый защитник «Динамо» заявил, что рад переходу Миколенко в «Эвертон»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:01
Защитник «Динамо» рассказал, сколько денег тратит в месяц
Защитник «Динамо» рассказал, сколько денег тратит в месяц
Футбол Украинская Премьер-лига
15:54
1
Де Пена: «Я перенес COVID-19, когда был на родине, но уже в норме и готов тренироваться и играть»
Де Пена: «Я перенес COVID-19, когда был на родине, но уже в норме и готов тренироваться и играть»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:05
Тренер «Динамо»: «Дубинчаку нужно доказывать, что он заменит Миколенко»
Тренер «Динамо»: «Дубинчаку нужно доказывать, что он заменит Миколенко»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:10
Шапаренко: «Скучаем по Миколенко, но рады, что он будет выступать в АПЛ»
Шапаренко: «Скучаем по Миколенко, но рады, что он будет выступать в АПЛ»
Футбол Украинская Премьер-лига
18 января 22:31

Новости: Футбол

Нигерия с максимумом очков выиграла группу, Египет вышел в плей-офф КАН со второго места
Нигерия с максимумом очков выиграла группу, Египет вышел в плей-офф КАН со второго места
В мире
22:52
Нападающий «Черноморца»: «Команда практически на 70-80% новая»
Нападающий «Черноморца»: «Команда практически на 70-80% новая»
Украинская Премьер-лига
22:33
Йовичевич: «Днепр-1» подтверждал свой класс в каждом матче»
Йовичевич: «Днепр-1» подтверждал свой класс в каждом матче»
Украинская Премьер-лига
22:06
«Ганновер» устроил Game Over «Боруссии». Команда из Второй Бундеслиги прошла дальше
«Ганновер» устроил Game Over «Боруссии». Команда из Второй Бундеслиги прошла дальше
В Европе
21:39
«За 10 лет уничтожили все». Ярославский – о состоянии базы в Высоком
«За 10 лет уничтожили все». Ярославский – о состоянии базы в Высоком
Первая лига
21:14
ПАОК Сидклея и АЕК Шахова отложили определение четвертьфиналиста Кубка Греции на неделю
ПАОК Сидклея и АЕК Шахова отложили определение четвертьфиналиста Кубка Греции на неделю
Украинские легионеры
20:55
В АПЛ разрабатывают новую систему переноса матчей из-за коронавируса
В АПЛ разрабатывают новую систему переноса матчей из-за коронавируса
Премьер-Лига (Англия)
20:09
«Заря» стартовала на сборах с поражения польской «Погони»
«Заря» стартовала на сборах с поражения польской «Погони»
Украинская Премьер-лига
19:45
Миколенко отсутствовал на первой же тренировке «Эвертона» после смены тренера
Миколенко отсутствовал на первой же тренировке «Эвертона» после смены тренера
Премьер-Лига (Англия)
19:00
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
9
Бетербиев о двух поражениях от Усика: «С решением боя я не согласен и никогда не соглашусь»
Бетербиев о двух поражениях от Усика: «С решением боя я не согласен и никогда не соглашусь»
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:34
3
Все новости