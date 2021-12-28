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Выбрал между настоящим и будущим. Мбаппе сделал прогноз на матч ПСЖ с «Реалом»

Команды сойдутся в 1/8 Лиги чемпионов
Футбол Лига 1 (Франция)
07:25
Выбрал между настоящим и будущим. Мбаппе сделал прогноз на матч ПСЖ с «Реалом»
Килиан Мбаппе / фото - Mirror

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча 1/8 ЛЧ против мадридского «Реала», сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

«Единственное, что я могу сказать о предстоящем матче «Реала» с ПСЖ, – это то, что ПСЖ победит.

Нас ждет трудный, сложный матч, но в 2022 году я хочу выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира».

Контракт француза с парижанами истекает грядущим летом, и все идет к тому, что форвард перейдет именно в мадридский клуб.

«Сливочные» считают нападающего своей главной целью последних лет, а сам игрок уже неоднократно намекал на желание перейти в «Реал».

Напомним, ранее Мбаппе назвал основной недостаток системы VAR.

Павел Харченко
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Теги

Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид (футбол)

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