Мбаппе: «Я поддерживаю VAR, но арбитр не должен тратить на принятие решения 7 минут»
Выбрал между настоящим и будущим. Мбаппе сделал прогноз на матч ПСЖ с «Реалом»
Команды сойдутся в 1/8 Лиги чемпионов
07:25
Килиан Мбаппе / фото - Mirror
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от матча 1/8 ЛЧ против мадридского «Реала», сообщает инсайдер Фабрицио Романо:
«Единственное, что я могу сказать о предстоящем матче «Реала» с ПСЖ, – это то, что ПСЖ победит.
Нас ждет трудный, сложный матч, но в 2022 году я хочу выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира».
Контракт француза с парижанами истекает грядущим летом, и все идет к тому, что форвард перейдет именно в мадридский клуб.
«Сливочные» считают нападающего своей главной целью последних лет, а сам игрок уже неоднократно намекал на желание перейти в «Реал».
Напомним, ранее Мбаппе назвал основной недостаток системы VAR.
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