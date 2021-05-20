Выглядит шикарно. «Бавария» представила черную гостевую форму на новый сезон с золотыми вставками

В этой форме клуб проведет последний матч сезона

Гостевая форма «Баварии» в текущем сезоне / Фото: fcbayern.com

«Бавария» на своем официальном сайте презентовала выездную форму на сезон-2021/22. Напомним, что коллектив досрочно стал чемпионом Германии.



Фото: fcbayern.com

Новая экипировка от компании adidas выполнена в черном цвете с золотыми вставками. Мюнхенский клуб сообщил, что пять звезд за 30 чемпионских титулов в Бундеслиге будут размещены лишь на домашней форме.

В этой форме «Бавария» сыграет в 34-м туре чемпионата Германии против «Аугсбурга». Отметим, что в этом матче форвард мюнхенцев Роберт Левандовски может превзойти «вечный» рекорд Герда Мюллера.