«Бавария» прибавила на клубную эмблему пятую звезду
Выглядит шикарно. «Бавария» представила черную гостевую форму на новый сезон с золотыми вставками
В этой форме клуб проведет последний матч сезона
20 мая 12:47
Гостевая форма «Баварии» в текущем сезоне / Фото: fcbayern.com
«Бавария» на своем официальном сайте презентовала выездную форму на сезон-2021/22. Напомним, что коллектив досрочно стал чемпионом Германии.
Новая экипировка от компании adidas выполнена в черном цвете с золотыми вставками. Мюнхенский клуб сообщил, что пять звезд за 30 чемпионских титулов в Бундеслиге будут размещены лишь на домашней форме.
В этой форме «Бавария» сыграет в 34-м туре чемпионата Германии против «Аугсбурга». Отметим, что в этом матче форвард мюнхенцев Роберт Левандовски может превзойти «вечный» рекорд Герда Мюллера.
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