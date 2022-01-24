«Лестер» разгромил «Уотфорд» и вышел в следующий раунд Кубка Англии
Выигрывавший АПЛ тренер лишился работы
Преемнику придется вытаскивать команду из зоны вылета
21:23
Клаудио Раньери / фото - TVP
Чемпион АПЛ-2015/16 Клаудио Раньери покинул должность главного тренера «Уотфорда». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Причиной увольнения стали неутешительные текущие результаты команды. После разгрома от «Норвича» (0:3) подопечные итальянского специалиста опустились на вторую строчку с конца.
Раньери возглавил «Уотфорд» только в октябре 2021 года. Сезон «шершни» начали при Хиско Муньосе.
Ранее был назван лучший тренер декабря в АПЛ.
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