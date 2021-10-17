Выход Харатина не помог «Легии» уйти от поражения «Леху»

Действующий чемпион Польши вплотную приблизился к зоне вылета

Фото - Легия

В 11-м туре польской Экстракласы «Легия» дома уступила «Леху».

Гости провели матч куда активнее хозяев, что и вылилось в единственный гол Ишака. Швед также не реализовал пенальти в компенсированное время.

Полузащитник Игорь Харатин начал встречу со скамейки запасных. Украинец вышел на замену лишь на 88-й минуте.

Действующий чемпион «Легия» лишь на два очка впереди зоны вылета.

Чемпионат Польши, 11 тур

«Легия» – «Лех» 0:1

Гол: Ишак, 54

«Легия»: Тобиаш, Йоханссон, Енджейчик, Ветеска, Рибейру (Младенович, 72), Жозуэ, Слиш (Харатин, 88), Кастрати (Костож, 72), Мучи (Лопеш, 65), Лукиньяс, Эмрели (Пекхарт, 65).

«Лех»: Беднарек, Шатка, Саламон, Милич, Ребошу (Дуглас, 90+1), Чельстрем (Квеквескири, 76), Тиба, Ба Луа (Рамирес, 76), Амарал (Перейра, 90+1), Каминьски (Скурась, 72), Ишак.

Ветеска, Енджейчик, Слиш, Лопеш – Милич, Чельстрем