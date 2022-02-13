Выход Шахова на последних минутах не спас АЕК от поражения «Олимпиакосу»

Команда украинца отстает от лидера уже на 17 очков и практически потеряла шансы на чемпионство

Фото - Олимпиакос В 23-м туре чемпионата Греции АЕК на выезде уступил «Олимпиакосу». Команды не могли размочить счет до заключительной десятиминутки. Решающим стал гол Мвила. Полузащитник Евгений Шахов получил мало игрового времени. Украинец лишь на 88-й минуте вышел на замену. АЕК отстает от третьего ПАОКа на пять очков. У конкурента есть игра в запасе. Отрыв «Олимпиакоса» достиг отметки в 17 пунктов. Чемпионат Греции, 23 тур «Олимпиакос» – АЕК 1:0 Гол: Мвила, 84 «Олимпиакос»: Вацлик, Лала, Манолас, Сократис, Рябчук, Камара (Оньекуру, 46), Мвила, Бухалакис (Карвалью, 80), Масурас (Вальбуэна, 68), Камара А. (Ба, 90+1), Соарес (Эль-Араби, 80). АЕК: Цинтотас, Рота, Митоглу, Цавеллас, Хаджсафи, Симоэш, Шиманьски (Шахов, 88), Амрабат, Гарсия, Цубер, Ансарифард (Евтич, 81). Предупреждения: Рябчук, Лала – Рота Рябчук, Лала – Рота

Сергей Стаднюк