Выход Шведа не спас «Мехелен» от разгромного поражения конкуренту за место в плей-офф

«Генк» вплотную подобрался к команде украинца

Фото - Мехелен

В перенесенном матче 24-го тура бельгийской Лиги Жупиле «Мехелен» на выезде уступил «Генку».

На первой же минуте после перерыва Кейперс сравнял счет после гола Оэна. Но соперник ответил трижды. Забили Садик, Бонгонда и Онуачу. В первом тайме удаление заработал Пейре.

Вингер Марьян Швед начал матч на скамейке запасных. Украинец вышел на замену на 74-й минуте.

«Мехелен» остался седьмым в зоне еврокубкового плей-офф, но «Генк» вплотную подобрался к конкуренту. Правда у первых еще есть игра в запасе.

Чемпионат Бельгии, 24 тур

«Гент» – «Мехелен» 4:1

Голы: Оэн, 5, Садик, 66, Бонгонда, 80, Онуачу, 86 – Кейперс, 46

«Гент»: Вандевордт, Пресиадо, Садик, Лукуми, Юклерод, Хейнен, Грошовски (Торстведт, 61), Трезор (Бонгонда, 67), Ито (Пэинтсил, 87), Оэн, Онуачу (Оттара Мохаммед, 86).

«Мехелен»: Куке, Уолш, Пейре, Ванлерберге, Бейкер (Ван Хоренбек, 46), Коста, Схоофс, Мрабти (Ван Хеке, 83), Хайреманс (Оум Гуэ, 32), Сторм (Энгвалл, 74), Кейперс (Швед, 74).

Пейре