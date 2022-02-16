Выход Шведа не спас «Мехелен» от разгромного поражения конкуренту за место в плей-офф
В перенесенном матче 24-го тура бельгийской Лиги Жупиле «Мехелен» на выезде уступил «Генку».
На первой же минуте после перерыва Кейперс сравнял счет после гола Оэна. Но соперник ответил трижды. Забили Садик, Бонгонда и Онуачу. В первом тайме удаление заработал Пейре.
Вингер Марьян Швед начал матч на скамейке запасных. Украинец вышел на замену на 74-й минуте.
«Мехелен» остался седьмым в зоне еврокубкового плей-офф, но «Генк» вплотную подобрался к конкуренту. Правда у первых еще есть игра в запасе.
Чемпионат Бельгии, 24 тур
«Гент» – «Мехелен» 4:1
Голы: Оэн, 5, Садик, 66, Бонгонда, 80, Онуачу, 86 – Кейперс, 46
«Гент»: Вандевордт, Пресиадо, Садик, Лукуми, Юклерод, Хейнен, Грошовски (Торстведт, 61), Трезор (Бонгонда, 67), Ито (Пэинтсил, 87), Оэн, Онуачу (Оттара Мохаммед, 86).
«Мехелен»: Куке, Уолш, Пейре, Ванлерберге, Бейкер (Ван Хоренбек, 46), Коста, Схоофс, Мрабти (Ван Хеке, 83), Хайреманс (Оум Гуэ, 32), Сторм (Энгвалл, 74), Кейперс (Швед, 74).Удаление: Пейре
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