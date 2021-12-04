Выход Яремчука не помог «Бенфике» уйти от поражения в лиссабонском дерби

Отставание от «Спортинга» и «Порту» в турнирной таблице увеличилось

Фото - Бенфика

В 13-м туре португальской Примейры «Бенфика» дома уступила «Спортингу».

Уже в дебюте встречи Сарабия открыл счет. Паулинью мог оформить гол в раздевалку, но он был отменен из-за офсайда.

После перерыва форварду все-таки удалось забить «легальный» мяч. И почти сразу Матеуш Нунеш довел счет до разгромного. Лишь в компенсированное время Пицци подарил «орлам» гол престижа.

Нападающий Роман Яремчук вышел на поле после перерыва. Однако украинцу не удалось отличиться результативными действиями.

«Бенфика» отстала от «Спортинга» и «Порту» в турнирной таблице на четыре очка.

Чемпионат Португалии, 13 тур

«Бенфика» – «Спортинг» 1:3

Голы: Пицци, 90 – Сарабия, 8, Паулинью, 62, Матеуш Нунеш, 68

«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Алмейда (Таарабт, 74), Гримальдо, Лазаро (Яремчук, 46), Жоау Мариу, Рафа Силва, Вайгль (Жилберто, 74), Эвертон (Пицци, 86), Нуньес (Гонсалу Рамуш, 86).

«Спортинг»: Адан, Порро, Нету, Феддаль (Эшгайю, 55), Инасиу, Матеус Рейс, Угарте (Нуну Сантуш, 90), Матеуш Нунеш, Сарабия (Тиагу Томаш, 84), Педру Гонсалвеш (Даниэл Браганса, 90), Паулинью.

Вертонген, Вайгль, Таарабт – Феддаль, Паулинью, Порро, Сарабия, Педру Гонсалвеш, Эшгайю