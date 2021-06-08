Вылет сборной Украины в Румынию перенесли из-за непогоды

Команда отправится в Бухарест вечером

Фото: УАФ

Вылет сборной Украины в Румынию из Харькова перенесли на вечер.

Команда должна была отправиться в Бухарест утром, но из-за сильных дождей вылет пришлось перенести. Новое время – в 17:00.

К вечеру Украина уже должна приземлиться в столице Румынии.

Напомним, Украина будет готовиться к матчам Евро-2020 под Бухарестом.

13 июня команда сыграет первый матч против Нидерландов. Игра пройдет в Амстердаме.