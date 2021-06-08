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Вылет сборной Украины в Румынию перенесли из-за непогоды
Команда отправится в Бухарест вечером
13:10
Фото: УАФ
Вылет сборной Украины в Румынию из Харькова перенесли на вечер.
Команда должна была отправиться в Бухарест утром, но из-за сильных дождей вылет пришлось перенести. Новое время – в 17:00.
К вечеру Украина уже должна приземлиться в столице Румынии.
Напомним, Украина будет готовиться к матчам Евро-2020 под Бухарестом.
13 июня команда сыграет первый матч против Нидерландов. Игра пройдет в Амстердаме.
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