Вывезли наличкой огромные деньги, с ними была гражданка рф. Стали известны подробности выезда братьев Суркисов из Украины

Олигархи покинули страну 26 февраля

Игорь и Григорий Суркисы / Фото: Украинская правда

Стали известны подробности выезда из Украины президента «Динамо» Игоря Суркиса и его брата Григория Суркиса, о чем сообщает издание «Украинская правда».

По информации источника, Суркисы вывезли наличными почти 18 миллионов долларов, они покинули страну в ночь с 25 на 26 февраля.

В машине Игоря Суркиса (бронированный Maybach S650 стоимостью 700 тысяч долларов) находились еще трое людей: Вячеслав Суркис, Яна Суркис и гражданка россии Ольга Романова.

В машине Григория Суркиса (Mercedez-Benz ML-500 стоимостью 100 тысяч долларов) были Кулешов Никита (2002 г.р.), Кострыкина Зоя (1961 г.р.), Алексей Борисов (1993 г.р.) и Шевчук Дана (1996 г.р.).

Несколько дней назад Игорь Суркис впервые высказался о войне в Украине.