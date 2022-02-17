«Фехервар» сменил главного тренера
Выяснилась причина отсутствия Шабанова в матче чемпионата Венгрии
Без украинского защитника «Фехервар» уступил «Гонведу»
14:47
Фото - МОЛ Фехервар
Защитник «Фехервара» Артем Шабанов пропустил матч 20-го тура чемпионата Венгрии против «Говеда». Команда уступила 1:3.
По имеющейся информации, у украинца диагностировали коронавирус. Он на неделю отправился на самоизоляцию.
Футболист уже вернулся в расположение команды. Он готовится к матчу 20 февраля против «Уйпешта».
Напомним, Шабанов перебрался в «Фехервар» текущей зимой из «Динамо» за 700 тысяч евро.
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