Выяснился характер травм Буяльского и Миколенко

Игроки не готовятся к ближайшему матчу «Динамо»

Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» во время международной паузы готовится к матчу 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова». Помимо «сборников» для Мирчи Луческу остаются недоступными два игрока.

Речь о защитнике Виталии Миколенко и хавбеке Виталии Буяльском. Второму врачи рекомендуют отдых из-за беспокоящих его болей в спине.

У крайнего оборонца – рецидив травмы мышцы. Она начала беспокоить молодого футболиста в матче с «Баварией».

Ранее стало известно, на какой срок Карлос де Пена подписал новый контракт с «Динамо».