Легионер «Динамо» признался, что учит украинский язык
Выяснился характер травм Буяльского и Миколенко
Игроки не готовятся к ближайшему матчу «Динамо»
10 октября 15:49
Фото - ФК Динамо Киев
Киевское «Динамо» во время международной паузы готовится к матчу 11-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова». Помимо «сборников» для Мирчи Луческу остаются недоступными два игрока.
Речь о защитнике Виталии Миколенко и хавбеке Виталии Буяльском. Второму врачи рекомендуют отдых из-за беспокоящих его болей в спине.
У крайнего оборонца – рецидив травмы мышцы. Она начала беспокоить молодого футболиста в матче с «Баварией».
Ранее стало известно, на какой срок Карлос де Пена подписал новый контракт с «Динамо».
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