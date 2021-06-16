Защитник сборной Нидерландов вернулся в общую группу
Выяснился характер травмы Зубкова. Хавбек пропустил тренировку сборной Украины
Игрок «сине-желтых» получил повреждение в матче против Нидерландов
08:58
Александр Зубков / Фото - Getty Images
Сборная Украины 15 июня провела вечернюю тренировку на стадионе «Аркул де Триумф». Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
На занятии отсутствовал полузащитник Александр Зубков, получивший повреждение в матче с Нидерландами (2:3). Обследование выявило у футболиста растяжение камбаловидной мышцы ноги.
Главный врач «сине-желтых» Артур Глущенко отметил, что хавбек продолжит восстановление в расположении национальной команды. Медицинский штаб сделает все возможное, чтобы он помог подопечным Андрея Шевченко на Евро.
Ранее Цыганков вернулся в общую группу сборной Украины.
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