Взял номер легендарного Иньесты и уже провел тренировку. Возвращение Дани Алвеса в «Барселону»

Бразилец спустя пять лет вновь надел футболку каталонского клуба

Дани Алвес / фото - FC Barcelona

Бразильский защитник Дани Алвес спустя пять лет вернулся в состав каталонской «Барселоны».

38-летний игрок подписал с «блаугранас» контракт до конца этого сезона и с января сможет играть за «сине-гранатовых».

Футболист уже определился с игровым номером и рассказал Sport.es, почему он принял решение взять «восьмерку»:

«Андрес Иньеста, Христо Стоичков, это моя дань уважения вам. Спасибо, что позволили взять этот важный для истории и связанный с победами номер. А еще это был мой первый номер после перехода в Испанию – в «Севилью».

Также бразилец уже успел не только прибыть в расположение клуба, но и провести первую тренировку после своего возвращения.

Dani Alves's first training session

Sound On pic.twitter.com/2G5VoVQPaM — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 16, 2021

Игрок выступал в составе «Барселоны» с 2008-го по 2016-й год, и успел за это время выиграть в составе «сине-гранатовых» все возможные трофеи. К тому же, защитник является самым титулованным футболистом в истории, выиграв за свою карьеру 46 кубков.

Алвес вернулся, чтобы помочь клубу в столь трудный период. Легендарный бразилец согласился на минимальный оклад и будет получать самую низкую зарплату среди всех игроков «Барселоны».