XSPORT приехал в Черновцы и провел отбор в новый футбольный клуб
Лига уличного футбола пополнилась второй командой. После отбора в Киеве, XSPORT приехал в Черновцы и провел отбор в новый футбольный клуб.
На стадионе «Олимпия» прошел просмотр ребят с улицы, для участия в Лиге уличного футбола. Это турнир для всех любителей этого вида спорта из разных профессий, которые пришли заявить о себе.
Для определения, кто пройдет в финал отбора, участникам предстояло пройти футбольные челленджи. Передачи на технику, левой и правой ногой, удары слета, выход один-на-один. За неправильное выполнение задания, участники отправлялись в зону наказания. Те, кто успешно прошел испытания, попытаются продемонстрировать свой лучший футбол в игре 11 на 11.
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Напомним, «Ингулец» проведет матч с победителем Лиги уличного футбола.
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