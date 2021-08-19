XSPORT приехал в Черновцы и провел отбор в новый футбольный клуб

Лига уличного футбола теперь имеет две команды

Лига уличного футбола пополнилась второй командой. После отбора в Киеве, XSPORT приехал в Черновцы и провел отбор в новый футбольный клуб.

На стадионе «Олимпия» прошел просмотр ребят с улицы, для участия в Лиге уличного футбола. Это турнир для всех любителей этого вида спорта из разных профессий, которые пришли заявить о себе.

Для определения, кто пройдет в финал отбора, участникам предстояло пройти футбольные челленджи. Передачи на технику, левой и правой ногой, удары слета, выход один-на-один. За неправильное выполнение задания, участники отправлялись в зону наказания. Те, кто успешно прошел испытания, попытаются продемонстрировать свой лучший футбол в игре 11 на 11.

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Напомним, «Ингулец» проведет матч с победителем Лиги уличного футбола.