Ярославский: «Задача «Металлиста» – 2-3 место в УПЛ, мечта – золото»
«Я очень рад вернуться» – Жажа Коэльо прибыл в Харьков
Цель приезда экс-форварда «Металлиста» пока неизвестна
20:12
Жажа Коэльо / Фото - Twitter
Бывший нападающий «Металлиста» Жажа Коэльо прибыл в Харьков. Об этом стало известно из публикации бразильца в Instagram Stories. Цель приезда пока остается неизвестной.
Привет, украинцы. Я очень рад вернуться в свой истинный дом. Привет людям из «Металлиста», болельщикам и жителям Харькова. Я очень рад вернуться сюда.
На протяжении длительного времени это место являлось моим домом. Здесь все еще очень красиво. Люблю «Металлист». Вперед, «Металлист»! Эдмар, где ты, мой друг?
Форвард дважды приходил в харьковский клуб – в периоды с 2008 по 2010 и с 2013 по 2015 годы. Провел более 70 матчей в УПЛ.
Ранее сообщалось, что Жажа мог перейти в «Шахтер» за 15 миллионов евро.
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