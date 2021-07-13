«Я очень рад вернуться» – Жажа Коэльо прибыл в Харьков

Цель приезда экс-форварда «Металлиста» пока неизвестна

Жажа Коэльо / Фото - Twitter

Бывший нападающий «Металлиста» Жажа Коэльо прибыл в Харьков. Об этом стало известно из публикации бразильца в Instagram Stories. Цель приезда пока остается неизвестной.

Привет, украинцы. Я очень рад вернуться в свой истинный дом. Привет людям из «Металлиста», болельщикам и жителям Харькова. Я очень рад вернуться сюда. На протяжении длительного времени это место являлось моим домом. Здесь все еще очень красиво. Люблю «Металлист». Вперед, «Металлист»! Эдмар, где ты, мой друг?

Форвард дважды приходил в харьковский клуб – в периоды с 2008 по 2010 и с 2013 по 2015 годы. Провел более 70 матчей в УПЛ.

Ранее сообщалось, что Жажа мог перейти в «Шахтер» за 15 миллионов евро.