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«Я пережил это 20 лет назад». Срна поддержал украинцев после нападения россии
Представитель «Шахтера» выступил с заявлением по поводу войны в Украине
27 февраля 21:55
Фото: Facebook
Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна высказался о наступлении россии на Украину:
Дорогие украинцы. Последние 4 дня я смотрю то, что пережил 20 лет назад. Смотрю зло, войну, которая никому ничего хорошего не даст. Жизнь человека – самое важное. Я знаю, что вы сейчас находитесь в тяжелой ситуации, но хочу вам передать, что весь мир с вами. Что все спортсмены мира с вами. Что говорим, пишем, и будем это делать – в Украине должен быть мир. Берегите себя, дорогие украинцы, мы вас любим.
Напомним, что Андрей Шевченко вышел на митинг в поддержку Украины.