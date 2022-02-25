Де Дзерби: «Я придерживаюсь ценностей, которые заложил мой отец, поэтому я остаюсь с молодыми игроками»

Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал о своем пребывании в Украине во время вторжении РФ.

Мы слышали, как падали бомбы в среду вечером, а также сегодня вечером. Нас успокаивают, говоря, что ничего не происходит с мирными жителями. Вернее, что ничего не случилось с гражданскими иностранными гражданами. Но никто никогда не был в такой ситуации. В отеле остались только мы, я и бразильские игроки. В клубе больше никого нет. Я придерживаюсь ценностей, которые заложил мой отец, поэтому я остаюсь с молодыми игроками, чтобы показать, что мы все вместе. Для меня это правильно. Я не знаю, заставляет ли это нас чувствовать себя хорошо, потому как мы боимся. Но мы не можем позволить себе ставить страх выше жизни».