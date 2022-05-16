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Як Лунін привіз собі пенальті, а потім став героєм. Відео

Голкіпер врятував «Реал» від поразки у матчі з «Кадісом»
Футбол Украинские легионеры
07:48
Як Лунін привіз собі пенальті, а потім став героєм. Відео
Андрій Лунін / Фото: Getty Images

В 37-му турі чемпіонату Іспанії «Кадіс» та «Реал» переможця не виявили (1:1). Вашій увазі огляд матчу.

Особливу увагу варто звернути на момент у другому таймі, коли український голкіпер «Реала» Андрій Лунін спочатку привіз собі пенальті, а потім його відбив.

Нагадаємо, Лунін був визнаний кращим гравцем матчу «Кадіс» – «Реал».

Петр Приходько
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Теги

Андрей Лунин Реал Мадрид (футбол)

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