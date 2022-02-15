Голевой пас Яремчука стал решающим в победе «Бенфики» над «Санта Кларой»
Яремчук: «Бенфика» – отличная команда, и я ни о чем не жалею»
Украинский нападающий намерен повышать свое мастерство в португальской команде
11:58
Роман Яремчук / Фото - FacebookУкраинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук пообщался со СМИ в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса».
Цитирует Яремчука A Bola.
«Бенфика» – отличный и очень сильный клуб, и любой недостигнутый результат вызывает большое давление. В команде отличные игроки. И игроки очень хотят побеждать. Это был мой выбор, я знал, что «Бенфика» – отличная команда, и, честно говоря, я ни о чем не жалею. Качество игроков очень высокое, мы играем в Лиге чемпионов и в чемпионате Португалии. Конечно, я ожидал от себя большего, но реальность такова, и я должен продолжать работать и работать».
Отметим, что матч «Бенфика» – «Аякс» состоится 23 февраля в Португалии. Начало игры в 22.00.
Напомним, в 22-м туре чемпионата Португалии Яремчук помог «Бенфике» переиграть «Санта-Клару».
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