Яремчук: «Бенфика» заслуженно опередила «Барселону» в группе ЛЧ

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Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук вспомнил о дебюте за португальцев в Лиге чемпионов и оценил групповой этап для команды.

Естественно, я знаком с историей и знал, что «Спартак» был принципиальным соперником для моего бывшего клуба. Но в тот момент я намного больше переживал за свой дебют и был сосредоточен не на прошлом противостоянии «Динамо» и «Спартака», а на том, что отлично отыграть матч.

У Бенфики с самого начала была задача выйти в следующий этап, так как мы ставим перед собой только самые высокие цели. Я считаю, что мы заслужено взяли второе место, мы провели два отличных матча с «Барселоной» и справедливо вышли в плей-офф.

Для меня это не было неожиданностью, так как у нашей команды большой потенциал. «Бенфика» очень сильный клуб, в котором выступают отличные игроки, футболисты сборных – Бразилии, Аргентины, Уругвая, Швейцарии».