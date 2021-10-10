Яремчук: «Честно, не планировали забить быстрый мяч в матче с Финляндией»

Роман Яремчук / Фото: УАФ

Форвард сборной Украины Роман Яремчук в эфире телеканала «Футбол 1» прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

Прессинг финнов? Думаю, для нас это было лучше, мы были очень хорошо готовы к контратакам – хорошо это делали в 1-м тайме.

Где-то мы это отрабатывали на тренировках – отдавали инициативу сопернику. Было много свободных зон, наш план сработал. Все довольны.

– Был ли в плане быстрый гол?

– Честно, не было. Было то, что мы с первых минут будем высоко прессинговать. Очень уважаем Финляндию, но это не Франция, не Испания, не Нидерланды.

Как видно, начали активно, разыграли комбинацию, и Ярмоленко забил в самый подходящий момент, когда нужно было забить с правой. Но не так важно, как ты забиваешь, главное – приносить результат команде, тем более сегодня.

После пропущенного гола было сложно, в голове проскользнула мысль, что будет тяжело их вскрыть, но очень хорошо, что мы нашли момент и реализовали его. Это было очень важно.

– Насколько были важны замены?

– Думаю, очень важно. У нас есть большая группа хороших футболистов, которым нужно доверять. Они много тренируются, приезжают с хорошим настроением – все заслуживают играть.

– Это была тактическая победа Петракова?

– Тяжело сказать. Это была победа команды. Мы выложились на полную, как и штаб. Мы приехали с полной отдачей. Приезжать в сборную – очень большая ответственность для футболистов, потому что все понимают, какая сейчас у нас ситуация.

Для меня это всегда положительные эмоции и ответственность.

– Следующий матч во Львове. Вы приезжаете домой.

– Надеюсь, что разрешат полный стадион – это будет фантастика. Таких стадионов, как «Арена Львов», очень мало, я на многих играл. Такая атмосфера, как там... Нам очень будет нужна там поддержка.