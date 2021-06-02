Яремчук: «У нас есть все предпосылки вернуться с Евро счастливыми»
Яремчук: «Дебютный гол за сборную забил во Львове. Та арена для меня душа»
Форвард сравнил «Арену Львов» с НСК «Олимпийский»
10:50
Роман Яремчук / Фото - Facebook
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук сравнил «Арену Львов» с НСК «Олимпийский».
«Первый гол забил лишь в седьмой игре за сборную, но зато какой это был гол. Видно, так распорядились высшие силы, что дебютный мяч я провел во Львове. В родном городе, на глазах у родителей, которые не сдерживали слез. Это был безумно трогательный момент, и я с нетерпением жду следующего матча на этом стадионе.
Понимаете, НСК Олимпийский — для меня это мощь, а Арена Львов — это, прежде всего, душа».
Яремчук попал в заявку Украины на Евро-2020.
3 июня Украина сыграет контрольный матч с Северной Ирландией.
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