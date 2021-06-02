Яремчук: «Дебютный гол за сборную забил во Львове. Та арена для меня душа»

Форвард сравнил «Арену Львов» с НСК «Олимпийский»

Роман Яремчук / Фото - Facebook

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук сравнил «Арену Львов» с НСК «Олимпийский».

«Первый гол забил лишь в седьмой игре за сборную, но зато какой это был гол. Видно, так распорядились высшие силы, что дебютный мяч я провел во Львове. В родном городе, на глазах у родителей, которые не сдерживали слез. Это был безумно трогательный момент, и я с нетерпением жду следующего матча на этом стадионе.

Понимаете, НСК Олимпийский — для меня это мощь, а Арена Львов — это, прежде всего, душа».

Яремчук попал в заявку Украины на Евро-2020.

3 июня Украина сыграет контрольный матч с Северной Ирландией.