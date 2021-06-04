Яремчук: «Для меня было важно отыграть тайм»

Роман Яремчук / фото - dynamo.kiev

Нападающий бельгийского «Генка» и сборной Украины Роман Яремчук поделился мнением о победном матче с Северной Ирландией:

Плохая реализация? Думаю, могли забивать намного больше. Всегда ищу позитив, потому что главное – чтобы были моменты. Голы придут, это сто процентов.

В первую очередь мы отрабатываем свою игру. Отрабатываем тактику играть с мячом и создавать много моментов. Думаю, сегодня особенно первый тайм получился хорошим, когда было много моментов. Было все хорошо.

То, что я отыграю только один тайм, было запланировано. Для меня было главным – почувствовать ритм, потому что несколько дней назад не знал, буду ли я играть или нет. Слава богу, что я здоров. Для меня было важно отыграть тайм. Сейчас все хорошо. Просто было такое чувство во время матча, когда получил травму, что могу пропустить Евро, но слава Богу, все обошлось».