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Яремчук: «Для меня было важно отыграть тайм»

Форвард рад, что набирает игровой тонус
Евро Сборные
09:20
Яремчук: «Для меня было важно отыграть тайм»
Роман Яремчук / фото - dynamo.kiev

Нападающий бельгийского «Генка» и сборной Украины Роман Яремчук поделился мнением о победном матче с Северной Ирландией:

«Думаю, мы хорошо подготовились к этому матчу. Большинство людей вернулись из европейских чемпионатов и конечно, нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. Каждый играет в разных командах, поэтому нужно понимание на поле. Думаю, сегодня было больше понимания, чем в прошлых матчах, поэтому и заслужили победу.

Плохая реализация? Думаю, могли забивать намного больше. Всегда ищу позитив, потому что главное – чтобы были моменты. Голы придут, это сто процентов.

В первую очередь мы отрабатываем свою игру. Отрабатываем тактику играть с мячом и создавать много моментов. Думаю, сегодня особенно первый тайм получился хорошим, когда было много моментов. Было все хорошо.

То, что я отыграю только один тайм, было запланировано. Для меня было главным – почувствовать ритм, потому что несколько дней назад не знал, буду ли я играть или нет. Слава богу, что я здоров. Для меня было важно отыграть тайм. Сейчас все хорошо. Просто было такое чувство во время матча, когда получил травму, что могу пропустить Евро, но слава Богу, все обошлось».

Сборная Украины в рамках товарищеского матча со сборной Северной Ирландии одержала минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в противостоянии забил хавбек Александр Зубков.

Напомним, на групповом этапе Евро-2020 сборной Украины предстоит встретиться со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Роман Яремчук Александр Зубков

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