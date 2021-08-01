Яремчук: «Для меня честь – носить форму «Бенфики»

Украинец поделился эмоциями в связи со своим переходом в португальский гранд

Роман Яремчук / Фото - Бенфика

Нападающий Роман Яремчук поделился в своем Instagram эмоциями в связи со своим переходом в «Бенфику».

Для меня большая честь носить форму «Бенфики»!

Контракт с форвардом был подписан на пять лет. По слухам трансфер украинца обошелся португальскому клубу в 15 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Яремчуком интересовались в Италии, Германии и Англии.