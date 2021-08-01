Маркевич: «Через 1-2 года Яремчука могут продать в один из топ-клубов»
Яремчук: «Для меня честь – носить форму «Бенфики»
Украинец поделился эмоциями в связи со своим переходом в португальский гранд
08:02
Роман Яремчук / Фото - Бенфика
Нападающий Роман Яремчук поделился в своем Instagram эмоциями в связи со своим переходом в «Бенфику».
Для меня большая честь носить форму «Бенфики»!
Контракт с форвардом был подписан на пять лет. По слухам трансфер украинца обошелся португальскому клубу в 15 млн евро.
Ранее также сообщалось, что Яремчуком интересовались в Италии, Германии и Англии.
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