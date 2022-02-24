Яремчук: «Я хотел поддержать свою страну. Напуган из-за сложившийся ситуации»
Яремчук: «Футбол футболом, но многие вещи происходят в моей стране. Ситуация сложная»
Форвард признался, что новости очень влияют на него
10:28
Фото: record.pt
Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук признался, что его очень беспокоит ситуация в Украине.
«Футбол футболом, я делаю свою работу здесь, в Португалии, но многие вещи происходят в моей стране. Ситуация сложная.
Я – профессионал и знаю, что нужно делать на поле. Я делаю все, что могу, для португальских фанатов. Мне нужно забивать и помогать команде. Мы не довольны, но есть хорошая возможность забить в Амстердаме. Нам может все удастся».
Накануне, он забил в Лиге чемпионов.
Во время празднования он показал герб с трезубом.
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