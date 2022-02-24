Яремчук: «Футбол футболом, но многие вещи происходят в моей стране. Ситуация сложная»

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Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук признался, что его очень беспокоит ситуация в Украине.

Я – профессионал и знаю, что нужно делать на поле. Я делаю все, что могу, для португальских фанатов. Мне нужно забивать и помогать команде. Мы не довольны, но есть хорошая возможность забить в Амстердаме. Нам может все удастся».