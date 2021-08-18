Яремчук и еще один игрок не начнут со сборной Украины первый сбор под руководством Петракова

Известна причина

Роман Яремчук / Фото - УНИАН

Первый сбор национальной команды Украины под руководством Александра Петракова начнется 29 августа. Он будет приурочен к матчам отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана (1 сентября) и Франции (4 сентября).

Не смогут прибыть вместе с командой защитник Тарас Качараба и нападающий Роман Яремчук. Дело в том, что в этот день их клубы («Славия» и «Бенфика» соответственно) будут проводить игры во внутренних чемпионатах.

Сейчас рассматриваются два варианта действий. Игроки могут прилететь в Киев на следующий день или отправиться сразу в Казахстан.

Ранее Петраков рассказал, с каким тренерским штабом планирует работать.