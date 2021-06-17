Ярмоленко и Яремчук вошли в историю Евро
Яремчук: «К Австрии нужно намного серьезней подготовиться в плане психологии»
Форвард сборной Украины – о победе над Македонией
21:59
Роман Яремчук / фото - Getty Images
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу своей команды над Северной Македонией (2:1) во втором туре группового этапа Евро-2020.
«Только позитивные эмоции, но очень много нервов потрачено во время матча, в концовке.
Сейчас можно чуть порадоваться, а с завтрашнего дня нужно готовиться к следующей игре. К ней нужно намного серьезней подготовиться в плане психологии, потому что, думаю, Австрия – соперник посильнее Северной Македонии. Нужно будет выложиться на 100%».
Напомним, Андрей Шевченко также подвел итоги этого матча.
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