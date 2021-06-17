Яремчук: «К Австрии нужно намного серьезней подготовиться в плане психологии»

Роман Яремчук / фото - Getty Images

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу своей команды над Северной Македонией (2:1) во втором туре группового этапа Евро-2020.

Сейчас можно чуть порадоваться, а с завтрашнего дня нужно готовиться к следующей игре. К ней нужно намного серьезней подготовиться в плане психологии, потому что, думаю, Австрия – соперник посильнее Северной Македонии. Нужно будет выложиться на 100%».