Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Яремчук: «К Австрии нужно намного серьезней подготовиться в плане психологии»

Форвард сборной Украины – о победе над Македонией
Футбол Сборная Украины
21:59
Яремчук: «К Австрии нужно намного серьезней подготовиться в плане психологии»
Роман Яремчук / фото - Getty Images

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу своей команды над Северной Македонией (2:1) во втором туре группового этапа Евро-2020.

«Только позитивные эмоции, но очень много нервов потрачено во время матча, в концовке.

Сейчас можно чуть порадоваться, а с завтрашнего дня нужно готовиться к следующей игре. К ней нужно намного серьезней подготовиться в плане психологии, потому что, думаю, Австрия – соперник посильнее Северной Македонии. Нужно будет выложиться на 100%».

Напомним, Андрей Шевченко также подвел итоги этого матча.

 

Источник: ТК Футбол Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роман Яремчук Украина - Северная Македония

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Ярмоленко – о награде «Лучший игрок матча»: «Главное что мы победили»
Ярмоленко – о награде «Лучший игрок матча»: «Главное что мы победили»
Футбол Сборная Украины
22:49
От куража до валидола. Украина заслуженно победила Северную Македонию, но заставила прилично понервничать
Послесловие
От куража до валидола. Украина заслуженно победила Северную Македонию, но заставила прилично понервничать
Футбол Евро-2020
20:17
2
Ярмоленко и Яремчук вошли в историю Евро
Ярмоленко и Яремчук вошли в историю Евро
Футбол Евро-2020
19:11
Украина выиграла первый матч на Евро-2020, обыграв Северную Македонию
Тема дня Украина выиграла первый матч на Евро-2020, обыграв Северную Македонию
Футбол Сборная Украины
17:52
1
Евро 2020. Украина обыграла Северную Македонию. Как это было
Евро 2020. Украина обыграла Северную Македонию. Как это было
Футбол Евро-2020
17:49
Яремчук может продолжить карьеру в клубе Ярмоленко
Яремчук может продолжить карьеру в клубе Ярмоленко
Футбол Украинские легионеры
15:44

Новости: Футбол

Ярмоленко – о награде «Лучший игрок матча»: «Главное что мы победили»
Ярмоленко – о награде «Лучший игрок матча»: «Главное что мы победили»
Сборная Украины
22:49
Витао: «Цель «Шахтера» – выиграть чемпионат, Кубок, удачно выступить в еврокубках»
Витао: «Цель «Шахтера» – выиграть чемпионат, Кубок, удачно выступить в еврокубках»
Украинская Премьер-лига
22:48
Евро 2020. Нидерланды вышли вперед в матче с Австрией. Онлайн трансляция
LIVE Евро 2020. Нидерланды вышли вперед в матче с Австрией. Онлайн трансляция
Евро-2020
22:39
Беседин: «Пропустили во втором тайме нелепый гол»
Беседин: «Пропустили во втором тайме нелепый гол»
Сборная Украины
22:28
Игрок Северной Македонии: «В первом тайме предоставили Украине слишком много свободы действий»
Игрок Северной Македонии: «В первом тайме предоставили Украине слишком много свободы действий»
Сборная Украины
22:10
Яремчук: «К Австрии нужно намного серьезней подготовиться в плане психологии»
Яремчук: «К Австрии нужно намного серьезней подготовиться в плане психологии»
Сборная Украины
21:59
Миколенко: «Камень с плеч не упал – все хотят победить в следующем матче»
Миколенко: «Камень с плеч не упал – все хотят победить в следующем матче»
Евро-2020
21:55
Стартовые составы команд на матч Нидерланды – Австрия
Стартовые составы команд на матч Нидерланды – Австрия
Евро-2020
21:39
«Свяжитесь со мной!» Ярмоленко затролил Роналду и Погба
«Свяжитесь со мной!» Ярмоленко затролил Роналду и Погба
Сборная Украины
21:29
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
13
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Редкач странно прокомментировал слова Зеленского о поражении Украины от Нидерландов
Бокс Профессиональный бокс
14 июня 09:55
6
Фьюри сомневается в победе Джошуа над Усиком. За это его высмеяли
Мнение
Фьюри сомневается в победе Джошуа над Усиком. За это его высмеяли
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 13:37
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Нидерланды – Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды – Австрия. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Видео трансляция
22:00
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 5. Рори Макдональд – Глейсон Тибау. Видео трансляция
18 июня 00:30
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
18 июня 10:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Видео трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Словакия. Онлайн трансляция
18 июня 16:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Видео трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Чехия. Онлайн трансляция
18 июня 19:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Видео трансляция
18 июня 22:00
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Шотландия. Онлайн трансляция
18 июня 22:00
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия – Франция. Видео трансляция
19 июня 16:00
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Венгрия - Франция. Онлайн трансляция
19 июня 16:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Видео трансляция
19 июня 19:00
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Португалия - Германия. Онлайн трансляция
19 июня 19:00
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Видео трансляция
19 июня 22:00
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Испания - Польша. Онлайн трансляция
19 июня 22:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
20 июня 19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
20 июня 19:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00