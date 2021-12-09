«Динамо» и «Металлист» претендуют на бразильского полузащитника
Яремчук: «Хочется видеть больше игроков «Динамо» в топ-командах»
Форвард – о матче с киевлянами
Фото: Benfica
Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук поделился эмоциями от победы в матче с «Динамо» (2:0) в Лиге чемпионов. Слова игрока приводит Youtube-канал киевлян.
«Хотел бы поздравить «Динамо» с хорошим матчем. Мы в следующем раунде – это самое главное. Честно говоря, «Динамо» очень прибавило, мне понравился их второй тайм».
Общался ли ты с игроками «Динамо»? О чем говорили?
«Общался. Они мои друзья, можно сказать братья. Мы с ними пережили много счастливых моментов во время Евро и матчей сборных. Хочется пожелать им всего самого лучшего».
В сборной Украины подкалывали, что будете играть друг против друга?
«Конечно, шутили. Когда играешь против своих друзей – очень непросто. Очень важно сфокусироваться на матче и добыть три очка».
Вы вместе играли в «Динамо». Сильно выросли ребята?
«Конечно, я всех очень хорошо знаю. Счастлив встретиться с ними на такой стадии Лиги чемпионов. Хочется больше ребят видеть в топ-командах. Думаю, это придет, потому что у «Динамо» много хороших футболистов».
Смотришь матчи «Динамо»?
«Стараюсь смотреть большие матчи. Конечно, на Лигу чемпионов не попадаю, потому что мы в это же время играем. Но стараюсь следить за большими матчами».
«Бенфика» вышла в плей-офф ЛЧ, обойдя «Барселону» в последнем туре.
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