Яремчук – худший игрок «Бенфики» в победной игре с «Арукой»

Форварда заменили в перерыве встречи

Роман Яремчук / фото - SL Benfica

В матче 19-го тура португальской Примейры «Бенфика» спокойно справилась с «Арукой» (2:0).

Украинский нападающий Роман Яремчук появился в стартовом составе, но был заменен в перерыве.

За 45 минут форвард не нанес ни одного удара по воротам соперника, коснулся мяча лишь 8 раз и отдал 5 точных передач.

Авторитетный портал WhoScored оценил его выступление в 6,2 балла – самая низкая оценка в команде, наравне с вингером Рафой Силвой.

Лучшим на поле был признан защитник «орлов» Николас Отаменди, который получил 8,2 балла.

Напомним, «Ньюкасл» готов отдать 50 миллионов евро за конкурента Яремчука.