Яремчук нанес 0 ударов за 45 минут, но «Бенфика» все равно разобралась с «Арукой»
Яремчук – худший игрок «Бенфики» в победной игре с «Арукой»
Форварда заменили в перерыве встречи
08:40
Роман Яремчук / фото - SL Benfica
В матче 19-го тура португальской Примейры «Бенфика» спокойно справилась с «Арукой» (2:0).
Украинский нападающий Роман Яремчук появился в стартовом составе, но был заменен в перерыве.
За 45 минут форвард не нанес ни одного удара по воротам соперника, коснулся мяча лишь 8 раз и отдал 5 точных передач.
Авторитетный портал WhoScored оценил его выступление в 6,2 балла – самая низкая оценка в команде, наравне с вингером Рафой Силвой.
Лучшим на поле был признан защитник «орлов» Николас Отаменди, который получил 8,2 балла.
Напомним, «Ньюкасл» готов отдать 50 миллионов евро за конкурента Яремчука.
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