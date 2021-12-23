Яремчук может остаться без тренера в «Бенфике»

Жезуш провел переговоры с «Фламенго»

Фото: record.pt

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш может покинуть команду.

Наставнику сделали заманчивое предложение из Бразилии. С ним провел переговоры «Фламенго».

Как утверждает Globo, бразильцы приехали в Лиссабон, где обсудили возможное возвращение наставника. Сам Жезуш ответил положительно на эту идею.

У тренера есть клаусула в контракте с «Бенфикой» в 6 миллионов евро. Его соглашение рассчитано еще на 1,5 года.

Жезуш уже тренировал «Флменго» с 2019 по 2020-й годы. За это время команда выиграла чемпионат и Кубок Бразилии, а также Кубок Либертадорес.