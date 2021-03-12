Лига Европы. «Тоттенхэм» переиграл «Динамо» Загреб, «Арсенал» справился с «Олимпиакосом»
Яремчук может пополнить ряды английского гранда
Украинца рассматривают как замену известному французскому форварду
Роман Яремчук / Фото - ФК Гент
К нападающему «Гента» Роману Яремчуку проявляет интерес лондонский «Арсенал», сообщает Indosport.
Этим летом «канониров» может покинуть французский форвард Александер Ляказетт. Боссы клуба уже подыскивают ему замену.
Украинец был включен в шорт-лист трансферных целей на ближайшее окно. Его конкурентами являются Одсон Эдуар («Селтик») и Андре Силва («Айнтрахт»).
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего бельгийского клуба в 11 млн евро. Недавно игрок продлил контракт до 2025 года.
Ранее стало известно, что Яремчук поучаствовал в почти половине голов «Гента» в сезоне.
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