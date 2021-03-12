Яремчук может пополнить ряды английского гранда

Роман Яремчук / Фото - ФК Гент

К нападающему «Гента» Роману Яремчуку проявляет интерес лондонский «Арсенал», сообщает Indosport.

Этим летом «канониров» может покинуть французский форвард Александер Ляказетт. Боссы клуба уже подыскивают ему замену.

Украинец был включен в шорт-лист трансферных целей на ближайшее окно. Его конкурентами являются Одсон Эдуар («Селтик») и Андре Силва («Айнтрахт»).

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего бельгийского клуба в 11 млн евро. Недавно игрок продлил контракт до 2025 года.

Ранее стало известно, что Яремчук поучаствовал в почти половине голов «Гента» в сезоне.