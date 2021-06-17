Яремчук может продолжить карьеру в клубе Ярмоленко

Украинцем интересуется «Вест Хэм»

Роман Яремчук / фото - Oksana Vasylieva

Нападающий бельгийского «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук попал в сферу интересов «Вест Хэма» и «Вольфсбурга», сообщает журналист Calciomercato Даниэле Трекка.

«Гент» просит за Яремчука сумму в 30 миллионов евро. Английский клуб в данный момент занимается поиском замены Себастьяну Аллеру, который зимой ушел в «Аякс» и готов купить украинца без торга.

Что касается «Вольфсбурга», то клуб уже готовит первое предложение по 25-летнему игроку, но конкретики пока нет.

В минувшем сезоне чемпионата Бельгии Яремчук забил за «Гент» 20 голов и отдал 7 голевых передач.

Напомним, Яремчук попал в стартовый состав сборной Украины на матч против Северной Македонии.

Прямая трансляция матча Украина – Северная Македония. Начало матча – в 16:00.

Текстовая трансляция матча Украина – Северная Македония.