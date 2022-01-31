Эриксен вернулся в АПЛ, Яремчук может оказаться в Англии. Онлайн трансляция последнего дня трансферного окна в Европе
Яремчук может стать одноклубником Миколенко в Англии
«Эвертон» заинтересован в трансфере украинца
11:34
Роман Яремчук / Фото: Getty Images
Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук может стать игроком «Эвертона» в последний день трансферного окна, сообщает Correio da Manhã.
По информации источника, португальский клуб хочет выручить за форварда 17 миллионов евро.
26-летний форвард провел за «Бенфику» 13 матчей в этом сезоне, в которых забил 6 голов и сделал 2 ассиста.
Напомним, в «Эвертоне» выступает Виталий Миколенко, который перешел в команду месяц назад из «Динамо».
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