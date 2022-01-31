Яремчук может стать одноклубником Миколенко в Англии

«Эвертон» заинтересован в трансфере украинца

Роман Яремчук / Фото: Getty Images

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук может стать игроком «Эвертона» в последний день трансферного окна, сообщает Correio da Manhã.

По информации источника, португальский клуб хочет выручить за форварда 17 миллионов евро.

26-летний форвард провел за «Бенфику» 13 матчей в этом сезоне, в которых забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

Напомним, в «Эвертоне» выступает Виталий Миколенко, который перешел в команду месяц назад из «Динамо».

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