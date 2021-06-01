Яремчук: «На меня давило то, что я долго не забивал в сборной»

Роман Яремчук / Фото: Футбол 24

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук вспомнил свой дебют в национальной команде и первый мяч.

Дебюта за сборную ждал долго, все время мешали мышечные травмы. А тут приехал, спел песню новичка и сразу в бой. Правда, я долго не забивал, это давило. Против Чехии, Словакии и Италии хватало моментов, но мяч не шел в ворота. Помогла поддержка Андрея Шевченко, который в меня верил и доверял. Первый гол забил лишь в седьмой игре, но зато какой.

Видно, так распорядились высшие силы, что дебютный мяч я забил во Львове. В родном городе, на глазах у родителей, которые не сдерживали слез. Это был безумно трогательный момент. Понимаете, НСК «Олимпийский» – для меня это мощь, а «Арена Львов» – это, прежде всего, душа. Я счастлив забивать за сборную своей страны на таких стадионах».