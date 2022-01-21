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Яремчук нанес 0 ударов за 45 минут, но «Бенфика» все равно разобралась с «Арукой»

Украинец был заменен в перерыве
Футбол Украинские легионеры
01:51
Яремчук нанес 0 ударов за 45 минут, но «Бенфика» все равно разобралась с «Арукой»
Роман Яремчук / фото - SL Benfica

В матче 19-го тура португальского чемпионата «Арука» на своем поле играла с «Бенфикой».

На 32-й минуте Нуньес реализовал пенальти и вывел гостей вперед.

Точку в матче поставил Рамуш, удвоив счет в добавленное время второго тайма.

Украинский форвард «орлов» Роман Яремчук вышел в основном составе, но был заменен в перерыве. Нападающий не нанес ни одного удара в перерыве.

В прошедшем матче украинец также не отличился голевыми действиями.

Примейра, 19-й тур

«Арука» – «Бенфика» 0:2

Голы: Нуньес, 32 (пен.), Рамуш, 90.

«Арука»: Виктор Брага, Талес, Ба, Бассо, Куарезма, Давид Симау (Вальдеррама, 65), Леандру Силва (Педру Морейра, 52), Эшгайю, Куасси, Арсениу (Пите, 87), Адилио (Алвес, 52), Букиа.

«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Рафа Силва (Диогу Гонсалвеш, 70), Жоау Мариу, Вайгль, Паулу Бернарду (Таарабт, 75), Лазаро, Яремчук (Эвертон, 46), Нуньес (Гонсалу Рамуш, 75).

Предупреждения: Гримальдо (44), Адилио (46), Педру Морейра (56), Куарезма (90), Ба (90), Куасси (90).

Павел Харченко
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