Яремчук – первый выбор в «Бенфике» на предстоящий матч
Яремчук не дебютировал за «Бенфику» – главный тренер «орлов» объяснил почему
Весь матч против «Морейренсе» украинец просидел в запасе
05:41
Фото: Getty Images
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш рассказал, почему не задействовал украинского нападающего Романа Яремчука в первом туре чемпионата Португалии против «Морейренсе» (2:1). Слова наставника «орлов» приводит Record:
«Я думал над тем, чтобы выпустить Яремчука, но только в том случае, если бы мы выигрывали более крупно.
Роман не играл с самого чемпионата Европы, официальные игры заменят ему предсезонную подготовку».
Яремчук может дебютировать за «Бенфику» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против «Спартака».
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