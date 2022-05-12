Яремчук не хоче залишати «Бенфіку»

Український нападник має намір довести новому тренеру свою профпридатність

Роман Яремчук / Фото: Twitter

Нападник «Бенфіки» Роман Яремчук не має наміру залишати португальский клуб, повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, незважаючи на не найкращий перший сезон у стані «орлів», український форвард хоче продовжувати свої виступи у Португалії. Зокрема, Яремчук хоче довести свою профпридатність новому тренерові «Бенфіки», який буде призначений в червні.

Окрім того, португальский клуб не хоче так швидко позбутися гравця, за якого було заплачено 17 мільйонів євро.

Раніше Яремчук потрапив до списку найбільш провальних трансферів чемпіонату Португалії минулого літа.