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Яремчук не хоче залишати «Бенфіку»

Український нападник має намір довести новому тренеру свою профпридатність
Футбол Украинские легионеры
18:49
Яремчук не хоче залишати «Бенфіку»
Роман Яремчук / Фото: Twitter

Нападник «Бенфіки» Роман Яремчук не має наміру залишати португальский клуб, повідомляє A Bola.

За інформацією джерела, незважаючи на не найкращий перший сезон у стані «орлів», український форвард хоче продовжувати свої виступи у Португалії. Зокрема, Яремчук хоче довести свою профпридатність новому тренерові «Бенфіки», який буде призначений в червні.

Окрім того, португальский клуб не хоче так швидко позбутися гравця, за якого було заплачено 17 мільйонів євро.

Раніше Яремчук потрапив до списку найбільш провальних трансферів чемпіонату Португалії минулого літа.

Петр Приходько
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Роман Яремчук Бенфика

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