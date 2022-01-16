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Яремчук не помог «Бенфике» победить аутсайдера чемпионата Португалии
«Орлы» поделили очки с «Морейренсе»
11:35
Роман Яремчук / Фото: Getty Images
В 18-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» не сумела переиграть Морейренсе (1:1) в родных стенах.
Команды обменялись голами во втором тайме, но именитые хозяева поля не дожали оппонента.
Отметим, что украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук вышел на поле на 72-й минуте уже при счете 1:1, но помочь своей команде одержать 3 очка не смог. Яремчук нанес лишь 1 удар по воротам, но он не попал в створ.
Напомним, Яремчук лишь несколько дней назад вылечился от коронавируса и вернулся к тренировкам с «Бенфикой».
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