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Яремчук не помог «Бенфике» победить аутсайдера чемпионата Португалии

«Орлы» поделили очки с «Морейренсе»
Футбол Украинские легионеры
11:35
Яремчук не помог «Бенфике» победить аутсайдера чемпионата Португалии
Роман Яремчук / Фото: Getty Images

В 18-м туре чемпионата Португалии «Бенфика» не сумела переиграть Морейренсе (1:1) в родных стенах.

Команды обменялись голами во втором тайме, но именитые хозяева поля не дожали оппонента.

Отметим, что украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук вышел на поле на 72-й минуте уже при счете 1:1, но помочь своей команде одержать 3 очка не смог. Яремчук нанес лишь 1 удар по воротам, но он не попал в створ.

Напомним, Яремчук лишь несколько дней назад вылечился от коронавируса и вернулся к тренировкам с «Бенфикой».

Петр Приходько
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Бенфика Роман Яремчук

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