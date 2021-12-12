Яремчук не попал в заявку «Бенфики», несмотря на гол в ЛЧ. Конкурент хет-триком принес победу

«Орлы» разгромили «Фамаликан»

Фото - Бенфика

В 14-м туре португальской Примейры «Бенфика» в гостях разгромила «Фамаликан».

Нуньес оформил хет-трик. На счету Рафы Силвы три результативных передачи и гол. Соперник сумел ответить лишь мячом Родригеса.

Нападающий Роман Яремчук в матче участия не принял. Украинец не попал даже в заявку на игру.

«Бенфика» сократила отставание от «Порту» в турнирной таблице до одного очка. Но у второй команды лиги есть игра в запасе.

Чемпионат Португалии, 14 тур

«Фамаликан» – «Бенфика» 1:4

Голы: Родригес, 25 – Нуньес, 6, 14, 56, Рафа Силва, 46

«Фамаликан»: Жуниор, Пенетра, Риччели, Марин, Родригеш Пепе (Офори, 70), Пикель, Бражау (Хайме, 64), Эриберту Тавареш (Родригеш, 11), Родригес (Маркош Паулу, 64), Банза (Маркеш, 70).

«Бенфика»: Влаходимос, Алмейда, Отаменди, Вертонген, Вайгль, Жоау Мариу (Бернарду, 72), Гонсалвеш (Жилберто, 46), Гримальдо (Диас, 72), Рафа Силва (Пицци, 72), Нуньес, Сеферович (Таарабт, 46).

Родригеш, Риччели – Гонсалвеш, Вайгль