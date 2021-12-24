Яремчук не спас. «Бенфика» попрощалась с Кубком Португалии, разгромно проиграв «Порту»
В матче 1/8 Кубка Португалии «Порту» на «Драгау» принимал «Бенфику».
На первой минуте встречи Эванилсон вывел хозяев вперед.
Вскоре Витинья своим голом удвоил преимущество «драконов» в матче.
На 31-й минуте Эванилсон вновь отличился, оформив дубль, но под конец первого тайма форвард уже отметился со знаком минус – схлопотал удаление.
В перерыве в составе «Бенфики» появился на украинский нападающий Роман Яремчук. Форвард не отметился голевыми действиями, заработав только желтую карточку.
В компенсированное время второго тайма составы уравнялись – свое удаление получил защитник гостей Отаменди.
«Бенфика» выбыла из Кубка Португалии, и теперь будущее тренера «орлов» Жорже Жезуша находится под вопросом.
Кубок Португалии, 1/8 финала
«Порту» – «Бенфика» 3:0
Голы: Эванилсон, 1, 31, Витинья, 7.
«Порту»: Марчесин, Мбемба, Фабиу Кардозу, Сануси, Урибе, Отавио (Сержиу Оливейра, 77), Витинья (Жоао Марсело, 90), Тареми (Венделл, 90), Диас (Тони Мартинес, 90), Жоау Мариу, Эванилсон.
«Бенфика»: Вертонген, Отаменди, Алмейда (Пицци, 68), Гримальдо, Элтон Лейте, Жилберто (Эвертон, 46), Таарабт (Яремчук, 46), Жоау Мариу (Лазаро, 68), Рафа Силва, Вайгль, Нуньес (Сеферович, 57)
Удаления: Эванилсон, (45+2), Отаменди (90+4).
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